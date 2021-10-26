26 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Скелет, человеческий скелет (2016) | Фото: megaobzor.com

Возле реки Исеть в Екатеринбурге нашли человеческий череп

В Екатеринбурге полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства жуткой находки.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 25 октября в лесополосе Октябрьского района, недалеко от реки Исеть, обнаружен человеческий череп. Каких-либо повреждений, указывающих на признаки насильственной смерти, на нем не было.

"Не исключена вероятность того, что в течение длительного времени (около двух лет) череп находился в воде расположенной рядом реки. По неизвестной пока причине он был кем-то извлечен и оставлен у берега. Как полагают эксперты, череп принадлежал взрослому человеку в возрасте около 25 лет", - отметили в следствии.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, сигнал об обнаружении человеческих останков поступил в отдел полиции №7. На место выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и следственного отдела. Найденный череп уже направлен на судебно-медицинское исследование.

"О находке сообщил местный житель, который часто проходит тропинкой, возле которой был найден череп, ранее он его в этом месте не видел", - добавили в полиции.

Стоит отметить, что недавно в Нижнем Тагиле нашли останки нескольких человек. Кости лежали в лесополосе.

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Возле реки Исеть в Екатеринбурге нашли человеческий череп

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Теги: череп, Исеть, Екатеринбург



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