В правительстве создали кодекс этики для искусственного интеллекта

Правительственные структуры разработали кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ), чтобы повысить доверие общества к новым технологиям, сообщил вице-премьер Дмитрий Черниышенко.

Он добавил, что важная особенность ИИ-систем состоит в их масштабируемости, "поэтому нельзя допустить этические ошибки при их разработке". Вице-премьер уточнил, что системы ИИ должны быть безопасны для человека, передает ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что в последнее время к этике ИИ все больше государств предъявляет повышенные требования. Уже более чем в 20 странах есть утвержденные кодексы, касающиеся использования ИИ.

Среди ключевых принципов обозначены прозрачность и правдивость, ответственное отношение к созданию и использованию ИИ, приоритет защиты человека в развитии технологий ИИ.

Чернышенко не рассказал, будут ли адаптированы для кодекса этики знаменитые три закона робототехники, сформулированные в 40-х годах прошлого века писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Хоть правила и были сформулированы в литературном произведении, сейчас их все чаще обсуждают применительно к реальности, поскольку технологический прогресс позволяет ставить такие вопросы. Напомним, первый закон гласит, что робот (он же ИИ) не может причинить вред человеку своим действием или бездействием. Второй: робот (ИИ) должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий: робот (ИИ) должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.