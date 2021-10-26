В правительстве создали кодекс этики для искусственного интеллекта

26 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

В правительстве создали кодекс этики для искусственного интеллекта

Правительственные структуры разработали кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ), чтобы повысить доверие общества к новым технологиям, сообщил вице-премьер Дмитрий Черниышенко.

Он добавил, что важная особенность ИИ-систем состоит в их масштабируемости, "поэтому нельзя допустить этические ошибки при их разработке". Вице-премьер уточнил, что системы ИИ должны быть безопасны для человека, передает ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что в последнее время к этике ИИ все больше государств предъявляет повышенные требования. Уже более чем в 20 странах есть утвержденные кодексы, касающиеся использования ИИ.

Среди ключевых принципов обозначены прозрачность и правдивость, ответственное отношение к созданию и использованию ИИ, приоритет защиты человека в развитии технологий ИИ.

Чернышенко не рассказал, будут ли адаптированы для кодекса этики знаменитые три закона робототехники, сформулированные в 40-х годах прошлого века писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Хоть правила и были сформулированы в литературном произведении, сейчас их все чаще обсуждают применительно к реальности, поскольку технологический прогресс позволяет ставить такие вопросы. Напомним, первый закон гласит, что робот (он же ИИ) не может причинить вред человеку своим действием или бездействием. Второй: робот (ИИ) должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий: робот (ИИ) должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В правительстве создали кодекс этики для искусственного интеллекта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: искусственный интеллект, кодекс этики, правительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети