26 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
замок дверь камеры тюрьма задержан (2011) | Фото:nakanune.ru

Почти две сотни заключенных саратовской ИК-13 пожаловались на насилие

Еще 185 заключенных саратовской колонии №13 (город Энгельс) пожаловались на применение к ним насилия после визита в ИК правозащитников, передает "Интерфакс" со ссылкой на председателя региональной ОНК, члена Общественной палаты Саратовской области Дениса Соболева.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о бунте в ИК-13, региональное управление ФСИН их опровергало. Позднее стало известно, что речь идет о драке между заключенными: избили уголовников, которые сотрудничают с администрацией колонии.

Внимание к происходящему в саратовских колониях, а также подразделениях ФСИН в других регионах привлекла правозащитная организация Gulagu.net, опубликовавшая этой осенью часть видеоархива с пытками и издевательствами над заключенными. Предположительно, к ним могут быть причастны сотрудники службы. Сейчас уголовные дела возбуждены СКР, проверки проводят Генпрокуратура и руководство ФСИН, за ситуацией "следят в Кремле".

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Почти две сотни заключенных саратовской ИК-13 пожаловались на насилие

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Теги: заключенные, насилие, ик-13, фсин



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