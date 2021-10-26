В Приморье уволили главврача больницы из-за подделки прививочных сертификатов

Главврач Шкотовской центральной районной больницы в Приморье уволен после того, как в медучреждении выявили факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса людям, которые не получили прививку. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Установлено, что сотрудники больницы получали вознаграждение за подделку прививочных сертификатов, заявили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В ходе обысков у должностных лиц больницы изъяты документы о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати человек.

Проверки прошли в рамках уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в городе Уссурийске.

Ранее в подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и получении взяток. Установлено, что услугами воспользовались не менее тысячи человек.