Теперь и на Среднем Урале. В Екатеринбурге открылся новый автосалон Fresh Auto

В октябре сеть автосалонов «Fresh Auto» открывала свое представительство в городе Екатеренбург (Свердловская область по адресу: Екатеринбург, ул., Артинская 23Г. Пока новый автосалон осуществляет продажи автомобилей с пробегом и оказывает сопровождающие услуги: гарантийное и постгарантийное обслуживание, кредитование, страхование и брокеридж, сообщили Накануне.RU в компании "Fresh Auto".

Кроме того, можно воспользоваться уникальными продуктами Fresh Auto – «Аукцион», «Автоподбор», «Интерактивные продажи» и другие. В ближайшем будущем возможно расширение ассортимента дилерского центра за счет новых моделей европейских брендов.

В 2021 году на Урале насчитывается более 4 млн автомобилей (9% автопарка России), большинство из которых сосредоточены в Свердловской области - 1,37 млн машин или 3% личного транспорта региона За четыре месяца текущего года в регионе продано более 15 000 новых автомобилей, что на 9% больше, чем в январе-апреле 2020 года. Свердловская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по продаже новых авто. При этом, с учетом их дефицита в дилерских центрах, внимание автомобилистов региона смещено на сегмент автомобилей с пробегом – в прошлом году вторичный рынок вырос на 14,4%.

Fresh Auto – компания, которая специализируется на продажах автомобилей с пробегом и при этом является дилером 10 марок новых авто. Новый дилерский центр занял площадь в 0,7 гектаров, из которых шоу-рум составил 560 м2, сервисный центр – 700 м2, цех кузовного ремонта 800 м2. Сервисный центр в автосалоне на улице Артинской15 постов для техобслуживания и может принимать более 500 автомобилей в месяц. Здесь автомобилистов ждут специалисты с 15-летним опытом экспертизы и проверка технического состояния авто по 250 пунктам. С октября 2021 года жители Урала смогут воспользоваться уникальными предложениями при обслуживании авто: например, при покупке автомобиля с пробегом в автосалоне Fresh Auto, владелец может воспользоваться услугой бесплатной технической защиты от поломок основных узлов и агрегатов в течение 3-х месяцев и 3 000 километров пробега с даты оформления сделки.

В планах компании – реализовать более 300 автомобилей с пробегом к концу 2021 году, а также предоставлять другие сопутствующие покупке автомобиля услуги. Например, клиенты дилерского центра смогут приобрести авто в рамках автокредита на специальных условиях, заключить договор купли-продажи авто между двумя физическими лицами при поддержке специалистов Fresh Auto. За 1 000 рублей участники сделки получат финансовую и экспертную поддержку (проверка юридической истории авто), диагностику его технического состояния, а также полное сопровождение кредитной сделки (подготовка документации, брокеридж) с возможностью выбрать максимально выгодные условия автокредитования.

«Мы давно присматривались к автомобильному рынку Екатеринбурга, так как он является одним из самых перспективных и динамично развивающихся. Fresh Auto уже два года присутствует на Урале – в 2019 году мы открыли автосалон в Тюмени, третьем по величине городе в регионе после Екатеринбурга, - комментирует открытие нового дилерского центра Денис Мигаль, основатель компании. –Расстояние между городами - 322 километра, для преодоления которых потребуется от 7 до 10 часов зависимости от погодных условий. Сегодня мы смогли расширить свое присутствие в округе, чтобы еще больше уральцев смогли воспользоваться уникальными услугами нашей компании. В Екатеринбурге ежегодно продается более 150 000 новых и около 7 000 поддержанных автомобилей, поэтому потребность в дилерских центрах у жителей региона большая, а потребность в качественных автомобилях и экспертизе ещё больше».