Дельта-штамм коронавируса изменяется в 200 раз быстрее вируса оспы - Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре пока не видят в существующих мутациях коронавируса ничего страшного, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире Первого канала. При этом главный санитарный врач России не исключает, что ситуация изменится, поскольку население прививается очень медленно, а это дает вирусу возможность видоизменяться и приспосабливаться.

Также Попова рассказала, что сейчас почти 100% заражений COVID-19 во всем мире приходится на дельта-штамм.

"Подлинии мы видим внутри "дельты", это сейчас 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%. Вот такой штамм стал доминантным. И он распространился по всему миру", - рассказала глава Роспотребнадзора.

Дельта-штамм изменяется в шесть раз медленнее, чем варианты вируса гриппа и в 21 раз медленнее, чем ВИЧ. Впрочем, это в два раза быстрее, чем вирус кори и в 200 раз быстрее, чем вирус оспы.