Минфин верит, что инфляция в 2022 году снизится в два раза

Несмотря на то, что инфляция в этом году точно превысит 7% (если не 8%), в Минфине полны оптимизма на счет 2022 года. На следующий год министерство планирует расходовать средства из расчета инфляции в 4% (на этот год, кстати, тоже ее планировали удерживать в районе 4%).

"Задал министру вопрос - будут ли пересматриваться параметры федерального бюджета в связи с ростом инфляции? Ведь нынешний проект бюджета свёрстан из расчета инфляции на уровне 5,8%, однако Минэк уже скорректировал прогнозную инфляцию до 7,4%. При этом и Банк России повысил ключевую ставку. Соответственно, есть вероятность, что к концу года инфляция будет выше даже уточнённого уровня", - написал о встрече с главой Минфина Антоном Силуановым глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что в нашем пенсионном законодательстве заложена индексация страховых пенсий 1 января, и по закону она должна быть выше уровня инфляции".

Он также привел ответ министра: "Антон Силуанов ответил, что прогноз по инфляции сохраняется на уровне 4%, поэтому на следующий год пересматривать параметры бюджета не планируется".