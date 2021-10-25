25 Октября 2021
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Образование В России
Министр просвещения России Сергей Кравцов. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистант после 7 ноября

Министерство просвещения не планирует вводить в школах дистанционный режим после завершения нерабочих дней. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни из-за ковида. Минпросвещения рекомендовало регионам провести для учащихся каникулы в это время. Также Кравцов сказал, что министерство не видит необходимости в изменении учебных планов в школах.

В середине октября заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что дистант - это крайняя мера, поэтому отрабатываются другие способы борьбы с ковидом. В десяти столичных школах начали проводить экспресс-тестирование на COVID-19. Однако при этом было нарушено действующее законодательство. Медицинское вмешательство было объявлено не требующим согласия родителей (им оставлено только право выбрать вид тестирования), его осуществление было разрешено делать не медицинским работникам, а отказавшихся от тестирования велено отстранить от образовательного процесса. При этом нарушен и закон о персональных данных, гарантирующий право не участвовать в экспериментах с передачей сведений без каких-либо последствий.

Ранее "Объединение родителей", возмущенное действиями властей, направило обращение в СКР и ФСБ с просьбой разобраться с законностью принуждения школьников к экспресс-тестам.

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Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистант после 7 ноября

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Теги: школа, дистант



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