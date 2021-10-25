25 Октября 2021
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Общество Москва
манекен в кафе (2020) | Фото: Накануне.RU

Москва не будет продлевать антиковидные ограничения после 7 ноября

Московские власти не планируют продления антиковидных ограничений после 7 ноября.

Ранее полномочия на продление особых режимов главам регионов дал Владимир Путин: губернаторы могут по своему усмотрению начинать режим раньше общероссийского (30 октября) и продлять. Но мэрия Москвы, похоже, не собирается пользоваться возможностью продления (хотя нерабочие дни в столице начинаются раньше – с 28 октября).

"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", - говорится в заявлении штаба.

"Указом Мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Помимо этого, в городе уже введены следующие меры: 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы; жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию", - добавили в оперштабе. Там напомнили, что "комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции".

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Москва не будет продлевать антиковидные ограничения после 7 ноября

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Теги: ограничения, нерабочие дни, москва



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