В Екатеринбурге задержали таксиста, укравшего деньги у пенсионерки, которую он вез

В Екатеринбурге задержали таксиста, подозреваемого в хищении денег у пожилой жительницы города.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, которая рассказала, что во время поездки на такси водитель попросил у нее сотовый телефон, чтобы позвонить. Затем молодой человек вернул устройство, а когда женщина доехала до дома, то обнаружила, что с ее счета сделан перевод 6 тысяч рублей на незнакомый счет.

Сыщики уголовного розыска отдела полиции №7 задержали подозреваемого: им оказался судимый за мошенничество и кражу 22-летний местный житель. Молодой человек во всем сознался. Он рассказал, что взял у клиентки телефон, незаметно для нее вошел в мобильный банк и через данный сервис перевел на счет своего знакомого средства пенсионерки. Впоследствии деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Теперь таксисту грозит до шести лет лишения свободы.