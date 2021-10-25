25 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники, деньги (2015) | Фото: portamur.ru

В Екатеринбурге задержали таксиста, укравшего деньги у пенсионерки, которую он вез

В Екатеринбурге задержали таксиста, подозреваемого в хищении денег у пожилой жительницы города.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, которая рассказала, что во время поездки на такси водитель попросил у нее сотовый телефон, чтобы позвонить. Затем молодой человек вернул устройство, а когда женщина доехала до дома, то обнаружила, что с ее счета сделан перевод 6 тысяч рублей на незнакомый счет.

Сыщики уголовного розыска отдела полиции №7 задержали подозреваемого: им оказался судимый за мошенничество и кражу 22-летний местный житель. Молодой человек во всем сознался. Он рассказал, что взял у клиентки телефон, незаметно для нее вошел в мобильный банк и через данный сервис перевел на счет своего знакомого средства пенсионерки. Впоследствии деньги потратил на личные нужды.   

Возбуждено дело по статье УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Теперь таксисту грозит до шести лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге задержали таксиста, укравшего деньги у пенсионерки, которую он вез

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Теги: таксист, задержание, полиция



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