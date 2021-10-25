25 Октября 2021
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

"В одном ведомстве еще с Олимпиады лежит 2 миллиарда": в Госдуме возмутились низким освоением бюджета

"Единая Россия" готова единогласно поддержать бюджет на 2022 год, предложенный правительством, в первом чтении, рассмотрение документа состоится уже на этой неделе. Вместе с тем, у фракции есть ряд претензий к Минфину и другим исполнительным органам, касающимся, в частности, финансовой дисциплины.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев даже рассказал журналистам, что в одном из ведомств еще со времени Олимпиады лежат 2 миллиарда (вероятно, неизрасходованных средств бюджета).

"Сегодня говорили, что очень много денег остается неосвоенными. Мы перешли к работе, когда такое будет невозможно. Задача – не констатировать, что что-то упустили или не использовали, а своевременно находить, доходить до министров или правительства и парламентским контролем увеличить объем средств, которые работают эффективно", - заявил Васильев.

Между тем, на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов объяснял стремление занимать деньги на закрытие дефицита бюджета, а не расходовать остатки, которые часто в приличном объеме имеются с прошлого года.

"Почему мы заимствуем, имея резервы: остатки использовать – не самая лучшая практика. Эти деньги должны быть потрачены в полном объеме. Да, есть проблемы в своевременном заключении контрактов, проведении конкурсов. Часть средств всегда остается. Но эти деньги используются в следующем году. Задача наша – минимизировать остатки. Мы заимствуем, чтобы рефинансировать ранее взятые заимствования и профинансировать социальные расходы", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме с отчетом об исполнении бюджета 2020-го года.

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"В одном ведомстве еще с Олимпиады лежит 2 миллиарда": в Госдуме возмутились низким освоением бюджета

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Теги: остатки, владимир васильев, бюджет, освоение



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