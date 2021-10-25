На обсуждение бюджета в Госдуме привезли тележку из супермаркета

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где сегодня рассматривали проект бюджета на будущий год, притаился "рояль в кустах" – тележка из супермаркета. Ее можно было заметить в углу кабинета, где проходят заседания.

Вероятно, тележка используется для перевозки тяжелых многостраничных и многотомовых документов вроде российского бюджета. Но тогда возникает вопрос – а как же цифровизация и электронный документооборот, за который так ратует премьер-министр России Михаил Мишустин? Сам он с "бумагой" к депутатам не приходит, но, получается, - присылает им "аналоговые" документы?

К тому же у пристрастия парламентариев к бумажным носителям есть и финансовая сторона: им постоянно закупают электронные гаджеты. Например, в сентябре стало известно о закупке 450 китайских смартфонов по цене около 10 тыс. за штуку. Примечательно, что депутаты такими аппаратами не пользуются, передают их своим помощникам.