25 Октября 2021
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

В Кремле назвали достаточными меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии

В Кремле считают, что существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией на данном этапе достаточны.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация постоянно мониторится и кабмином, и АП.

Он отметил, что существует перечень методов поддержки граждан, также были приняты и точечные меры поддержки бизнеса, все они работают, передает "Интерфакс".

Ранее Песков заявил, что власти пока не рассматривают радикальных планов по сдерживанию пандемии в стране. Однако он добавил, что прогнозировать развитие ситуации сложно.

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В Кремле назвали достаточными меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии

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Теги: меры поддержки, пандемия, дмитрий песков



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