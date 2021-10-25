В Кремле назвали достаточными меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии

В Кремле считают, что существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией на данном этапе достаточны.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация постоянно мониторится и кабмином, и АП.

Он отметил, что существует перечень методов поддержки граждан, также были приняты и точечные меры поддержки бизнеса, все они работают, передает "Интерфакс".

Ранее Песков заявил, что власти пока не рассматривают радикальных планов по сдерживанию пандемии в стране. Однако он добавил, что прогнозировать развитие ситуации сложно.