Жуть: в Нижнем Тагиле в лесу нашли останки нескольких человек

В Нижнем Тагиле выясняются обстоятельства обнаружения костных останков людей.

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Жуткую находку сделали местные жители. Кости нескольких человек лежали в лесополосе. Сейчас полиция и Следственный комитет проводят проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, говорить о том, что находка может иметь криминальный характер, пока нет никаких оснований.

"При первоначальном осмотре на костных останках признаков, свидетельствующих о криминальном событии, не обнаружено. Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых, заброшенных могил", - отметили в следствии.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, утверждать, что найденные останки людей являются массовым захоронением, на данном этапе преждевременно.

"В ближайшее время на место обнаружения намерены выехать для дополнительного комплексного осмотра руководители не только полиции Нижнего Тагила, но и наши коллеги из других правоохранительных и контролирующих органов. По итогам всех мероприятий и будет делаться вывод о происхождении останков", - сообщил полковник Горелых.