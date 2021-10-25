25 Октября 2021
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Политика
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин распорядился поддержать регионы со сложной ковид-ситуацией

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по борьбе с коронавирусом, среди которых - поддержка регионов со сложной ситуацией с COVID-19 с привлечением сил и средств Минобороны, МЧС и других федеральных органов власти.

Срок исполнения поручения - 1 ноября. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Полный список поручений президента размещен на сайте Кремля. Основные из них:

— контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических мер во всех видах транспорта;

— по всей России клубы и общепит должны быть закрыты с 23:00 до 6:00;

— губернаторы и главы предприятий должны обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты;

— сотрудники старше 60 лет и имеющие хронические заболевания переводятся на удаленку;

— для непривитых граждан старше 60 лет рекомендовано ввести режим самоизоляции;

— регионам рекомендовано пускать в определенные организации только по документам о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

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Путин распорядился поддержать регионы со сложной ковид-ситуацией

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Теги: регионы, коронавирус, владимир путин



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