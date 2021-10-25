МИД РФ: Присутствие США в Центральной Азии не обсуждалось

В МИД РФ заявили, что Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия США в Центральной Азии.

"Ничего подобного, это домыслы, которые непонятно кто распространяет", - сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тема обсуждалась в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию.

В июле "Коммарсантъ" сообщал, что Путин во время саммита в Женеве 16 июня предложил американскому лидера Джо Байдену совместно координировать действия по Афганистану с возможностью использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Такое сотрудничество могло бы привести страны к обмену полученными данными, в том числе с использованием дронов.