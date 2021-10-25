25 Октября 2021
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Пагода Семи дней на площади Ленина в Элисте (2021) | Фото: Накануне.RU

В Калмыкии ограничительные меры продлят до конца ноября

Пока в одних регионах России только начал действовать режим "нерабочих дней", в других уже сообщается о продлении ограничительных мер после седьмого ноября.

В Республике Калмыкия период их действия продлён до 28 ноября текущего года. Как сообщается на сайте главы региона, решение было принято региональным Оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с этим решением сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.

С 1 декабря 2021 года в республике станет обязательным наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев, парикмахерских и салонов красоты, спортивных объектов, общепита и т.д. Исключения составят лишь аптеки и АЗС.

От работодателей власти Калмыкии требуют перевести на удаленный режим работы не менее 50% работников. В первую очередь это относится к лицам старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, которые требуют соблюдения режима самоизоляции. Это не касается тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также тех, кто перенес COVID-19 не более 6 месяцев назад или вакцинировался.

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В Калмыкии ограничительные меры продлят до конца ноября

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Теги: Калмыкия, самоизоляция



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