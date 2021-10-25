На Среднем Урале локализованы все природные пожары

На Среднем Урале удалось локализовать все природные пожары.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в регионе действует шесть природных пожаров на площади 93,81 Га. Все очаги локализованы. За сутки потушен один очаг торфяного пожара в Екатеринбурге на площади 0,7 Га. Спасатели продолжают борьбу с возгораниями, задействовано более 300 человек (в том числе сотрудники МЧС и специалисты Уральской авиационной охраны лесов) и 53 единицы техники.

Работы по ликвидации тления торфяника держит на личном контроле начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. Он ежедневно совершает объезд территории для координации действий и управления ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что в регионе все еще действует особый противопожарный режим. Действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.