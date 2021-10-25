В Москве с 4 по 6 ноября парковка будет бесплатной – в честь праздника

В Москве с 4 по 6 ноября парковка будет бесплатной на всех улицах. Несмотря на локдаун, мэрия решила соблюсти традицию – в городе плату за парковку отменяют на время всех праздников.

"В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций", - заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в нерабочие дни парковки будут работать в обычном платном режиме, потому что эти дни не являются праздничными.

Напомним, период нерабочих дней в Москве, как и в большинстве регионов России, продлится с 30 октября по 7 ноября.