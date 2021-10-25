Банки предупредили о рисках ухода клиентов к нелегалам из-за лимитов на кредиты

Принятие поправок, наделяющих ЦБ правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может привести к уходу российских заемщиков к нелегалам. Об этом говорится в письме Ассоциации банков "Россия" (АБР) в Минфин, пишет РБК.

Банкиры считают, что введение прямых запретов на выдачу кредитов может быть эффективно "для сдерживания кредитной активности банков, но не для сдерживания активности клиентов".

Отмечается, что россияне будут удовлетворять потребности с помощью "теневого финансирования" — оформляя рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключая сделки лизинга или обращаясь к нелегальным кредиторам.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря принять закон, наделяющий Банк России полномочиями количественно ограничивать выдачу банками и МФО потребительских кредитов.

Сообщалось, что с начала 2021 года уровень долговой нагрузки российских граждан существенно вырос: с 27% до 35%. В среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств.