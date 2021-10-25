Духовник Путина посетовал, что президент не бессмертен

Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента, рассказал о роли Владимира Путина в истории России.

"При Путине произошел подъем России на международном уровне. И это сформировало человека, поэтому многие смотрят и говорят: „А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?" - рассказал священник в интервью журналисту Анастасии Кашеваровой.

Он напомнил также о том, что при Путине имел место экономический рост, "который все уже забыли". "Но это и наша проблема, - подчеркнул Шевкунов. - Человек не бессмертен".