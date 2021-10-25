25 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

После избиения двух школьников в Свердловской области могут возбудить дело о хулиганстве

Следственный комитет начал проверку инцидента на территории школы в уральском городе Сухой Лог.
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Напомним, все случилось еще в сентябре: подростки жестоко избили двух школьников. При этом свои действия несовершеннолетние записали на видео.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в рамках проверки будет дана правовая оценка на предмет наличия в этой ситуации признаков преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших подростков, проводятся соответствующие экспертные исследования.

"Кроме этого, при проведении проверки устанавливаются причины и условия, способствовавшие тому, что данный инцидент имел место на территории образовательного учреждения, где в полной мере должна обеспечиваться безопасность несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему о данной ситуации. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

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После избиения двух школьников в Свердловской области могут возбудить дело о хулиганстве

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Теги: школьники, избили, СКР, проверка



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