После избиения двух школьников в Свердловской области могут возбудить дело о хулиганстве

Следственный комитет начал проверку инцидента на территории школы в уральском городе Сухой Лог.

Напомним, все случилось еще в сентябре: подростки жестоко избили двух школьников. При этом свои действия несовершеннолетние записали на видео.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в рамках проверки будет дана правовая оценка на предмет наличия в этой ситуации признаков преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших подростков, проводятся соответствующие экспертные исследования.

"Кроме этого, при проведении проверки устанавливаются причины и условия, способствовавшие тому, что данный инцидент имел место на территории образовательного учреждения, где в полной мере должна обеспечиваться безопасность несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему о данной ситуации. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.