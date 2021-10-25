Подростки избили двух школьников в Свердловской области

В городе Сухой Лог Свердловской области подростки жестоко избили двух школьников.

Свои действия несовершеннолетние записали на видео.

Инцидент произошел еще 10 сентября на территории МАОУ "СОШ № 17". Подростки наносили удары по голове и в живот лежащим на земле детям. За кадром девушка призывала хулиганов продолжать насилие.

Как сообщила мать одного из потерпевших, на территории школы к подросткам подошла группа несовершеннолетних в количестве 14-15 человек, некоторые из которых нанесли удары руками и ногами, а также прыгали на школьников, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее в Березниках школьницы избили сверстницу за то, что та не разрешила снимать себя в туалете. Все издевательства школьники снимали на видео.