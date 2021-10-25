Хлопок газа в Екатеринбурге: пострадали двое

Два человека пострадали в результате хлопка газа в одной из квартир жилого дома на улице Московской.

Мужчину и женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают полицейские, сотрудники МЧС и других экстренных служб.

Инцидент произошел из-за небольшого скопления газа — пострадавшие жильцы решили разжечь газовую духовку при помощи электрического прибора, однако сделать этого не удалось. Тогда мужчина и женщина начали искать спички, при этом газ продолжал поступать.

Мужчина получил 65% ожогов тела, женщина — 35%, сообщает ТАСС.

Напомним, 8 октября в селе Ситниково в Тюменской области в частном доме с газовым отоплением произошел хлопок газа и начался пожар, в котором погиб 13-летний ребенок.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.