Прыгнул с крыши авто: в Саратове возбудили дело после нападения на полицейских

В Саратове расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, все произошло 23 октября: в Саратове собрались молодые люди, после чего для выяснения всех обстоятельств на место было направлено два экипажа ДПС. В дальнейшем один из присутствовавших парней взобрался на капот, а затем на крышу служебной машины, и прыгнул на одного из инспекторов, удерживая сотрудника за форменное обмундирование и пытаясь нанести ему удар. Сразу после этого он был задержан силовиками.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СК России по Саратовской области доложить ему о ходе расследования дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Оно возбуждено по статье 318 УК РФ.

Ход расследования поставлен председателем СКР на контроль в центральном аппарате ведомства.