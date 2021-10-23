Митрополит Волоколамский Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников

Священники не попадают в категорию лиц, которых сейчас обязывают обязательно вакцинироваться почти во всех регионах. Между тем, клирики постоянно взаимодействуют с большим количеством людей. В РПЦ считают, что стоило бы сделать прививку от коронавируса для священнослужителей обязательной.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24": "Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей - за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться".