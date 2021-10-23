Правительство обяжет мессенджеры регистрировать новых пользователей по паспортным данным

Правительство России 21 октября опубликовало постановление "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями". Другими словами – правила регистрации в мессенджерах.

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И теперь эти правила подразумевают, что новые пользователи должны будут предоставлять сервису номер мобильного телефона. И после этого сервис будет обязан запросить у мобильного оператора данные о владельце этого номера.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, оно будет действовать с 1 марта 2022 года по март 2028 года, отмечает Telegram-канал "ЗаТелеком".

В случае успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

Пока не ясно, как российские власти собираются заставить работать по такой схеме иностранные мессенджеры вроде WhatsApp.

Идея вообще не нова. В марте этого года СМИ сообщали, что Роскомнадзор хочет получать больше персональных данных о новых пользователях соцсетей и мессенджеров, например, номер паспорта, адрес проживания, телефон. Как ни странно, это предлагалось делать в целях защиты персональных данных.

Ведомство подготовило приказ, согласно которому все интернет-площадки, работающие с персональными данными пользователей, должны будут получать дополнительные согласия на использование этих данных. Для этого соцсеть или любая другая платформа может использовать свою систему сбора согласий или систему Роскомнадзора. Последняя будет называться ЕИС (единая информационная система) и интегрируется с порталом госуслуг. Пока Роскомнадзор готов предоставить пользователям выбор – в какой системе дать согласие. Про собственные системы соцсетей и других платформ в приказе ничего не говорится, но если пользователь выберет ЕИС, то ему придется вводить паспортные данные. Интересный момент: данные всех зарегистрированных в ЕИС могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами". В случае, если соцсети не будут соблюдать требования, им грозит штраф до 100 тыс. руб.