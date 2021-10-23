РПЦ может отозвать награды у саратовских сотрудников ФСИН, если будет доказана их причастность к пыткам

Если следствие докажет причастность саратовских сотрудников ФСИН к пыткам и издевательствам над заключенными, у таких силовиков могут отозвать церковные награды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Что должен сделать любой христианин, если он сотрудник ФСИН и столкнулся с ситуацией, подобно той, которая сейчас расследуется в саратовской колонии? Конечно, остановить беззаконие. Потому что это против законов Божьих и человеческих. Потому что Христос пришел в мир, чтобы те, жестокости, которые считались нормальными в дохристианском мире, стали немыслимыми и недопустимыми", - пишет Легойда.

Он добавил: "Очень важно, чтобы по результатам расследования все виновные ответили перед законом. Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны".

Глава Синодального отдела отмечает, что священники много сделали для гуманизации всей пенитенциарной системы, но случаи, когда становится известно о пытках в колониях, "показывают, что мы только в начале пути, что очень многое еще предстоит". "И что, конечно, внимание священников необходимо не только осужденным, но и тем, кто их охраняет", - добавил Легойда.