23 Октября 2021
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колония Омск (2018) | Фото: ngs55.ru

РПЦ может отозвать награды у саратовских сотрудников ФСИН, если будет доказана их причастность к пыткам

Если следствие докажет причастность саратовских сотрудников ФСИН к пыткам и издевательствам над заключенными, у таких силовиков могут отозвать церковные награды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Что должен сделать любой христианин, если он сотрудник ФСИН и столкнулся с ситуацией, подобно той, которая сейчас расследуется в саратовской колонии? Конечно, остановить беззаконие. Потому что это против законов Божьих и человеческих. Потому что Христос пришел в мир, чтобы те, жестокости, которые считались нормальными в дохристианском мире, стали немыслимыми и недопустимыми", - пишет Легойда.

 Он добавил: "Очень важно, чтобы по результатам расследования все виновные ответили перед законом. Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны".

 Глава Синодального отдела отмечает, что священники много сделали для гуманизации всей пенитенциарной системы, но случаи, когда становится известно о пытках в колониях, "показывают, что мы только в начале пути, что очень многое еще предстоит". "И что, конечно, внимание священников необходимо не только осужденным, но и тем, кто их охраняет", - добавил Легойда.

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РПЦ может отозвать награды у саратовских сотрудников ФСИН, если будет доказана их причастность к пыткам

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Теги: рпц, фсин, награды, владимир легойда, пытки, изнасилования



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