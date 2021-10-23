В России зафиксированы новые рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки обновились рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

Напомним, на уходящей неделе российские власти объявили о введении "нерабочих дней" в период с 30 октября по 7 ноября (в некоторых регионах этот период будет увеличен).