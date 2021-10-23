На юге Екатеринбурга остается два очага тления торфа

На юге Екатеринбурга, который две недели затягивало едким дымом, остается два очага тления торфа на площади 1,9 гектара.

Для мониторинга очагов и нахождения тления в толще торфяника МЧС проводит специальные мероприятия.

"Для мониторинга крупных очагов тления применяется беспилотная летательная система с тепловизором. Для более точного определения очагов и их тушения используется щуп-термометр", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего в распоряжении пожарных на тлеющем торфянике в Екатеринбурге 37 торфяных стволов. Применение этой технологии позволяет минимизировать время ликвидации очагов и расход воды, точно воздействуя на источники тления в толще торфяника, сообщили в министерстве.