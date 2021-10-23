23 Октября 2021
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Общество Свердловская область
МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На юге Екатеринбурга остается два очага тления торфа

На юге Екатеринбурга, который две недели затягивало едким дымом, остается два очага тления торфа на площади 1,9 гектара.

Для мониторинга очагов и нахождения тления в толще торфяника МЧС проводит специальные мероприятия.

"Для мониторинга крупных очагов тления применяется беспилотная летательная система с тепловизором. Для более точного определения очагов и их тушения используется щуп-термометр", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего в распоряжении пожарных на тлеющем торфянике в Екатеринбурге 37 торфяных стволов. Применение этой технологии позволяет минимизировать время ликвидации очагов и расход воды, точно воздействуя на источники тления в толще торфяника, сообщили в министерстве.

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На юге Екатеринбурга остается два очага тления торфа

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Теги: торф, очаг, тление, екатеринбург



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