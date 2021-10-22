Набиуллина ответила Дерипаске: "Прибыль – тоже источник для расширения и инвестиций наряду с кредитами"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит опасности дефолтов и банкротств, а также стагнации инвестиций из-за повышения ставок по кредитам, которое придет вслед за повышением ключевой ставки.

Набиуллина напомнила, что у предприятий есть прибыли – их тоже можно использовать на развитие и чтобы не допустить банкротства.

"Сегодня денежно-кредитная политика не ограничивает кредитование предприятий – оно растет высокими темпами. Кроме того, предприятия получили рекордный сальдированный финансовый результат – они получили прибыль. Прибыль растет на треть по сравнению с припандемическим уровнем. Это источник расширения и инвестиций наряду с кредитами", - напомнила глава ЦБ.

"Мы не видим риска больших банкротств и дефолтов. Есть неэффективные компании, они должны уходить с рынка, давая место эффективным компаниям", - полагает Набиуллина.

Это вполне может быть ответом бизнесмену Олегу Дерипаске, который обвиняет ЦБ в недоступности кредитов для компаний и отсутствии долгового и фондового рынка.