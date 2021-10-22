22 Октября 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки в декабре до 8,5% - Набиуллина

Центральный банк России не исключает, что на последнем в этом году заседании совета директоров 17 декабря ключевая ставка вновь может быть поднята на 1% - как сегодня. В этом случае она составит 8,5%.

"Про окончание ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, - заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. - Мы не исключаем и дальше стандартные шаги, но допустим и такой вариант, как повышение на сто базисных пунктов (1%)".

Набиуллина не стала напрямую отвечать на вопрос о том, "что Банк России знает такого ужасного, что нас ждет в будущем", но дала понять, что регулятор не относит предстоящий локдаун к продолжительным или очень весомым инфляционным факторам: "Мы не принимаем решение исходя из одного фактора (локдауна). По нашей оценке, локдаун носит проинфляционный характер, но ограничения коснутся не очень большого числа отраслей. Это, безусловно, услуги, это уязвимый малый и средний бизнес, но правительство предпринимает адресные меры поддержки".

Наибольшее разочарование у ЦБ в урожае: он оказался хуже ожидаемого и не привел к снижению цен на продукты. "Мы ожидали снижение продовольственной инфляции, этого не произошло. Как она будет себя вести дальше – зависит от погодных условий, завершения сбора урожая. Поэтому у нас широкая вилка по инфляции на конец года. 7,4% - это значит, что продовольственная инфляция начнет снижаться. 7,9% - останется на текущем уровне", - объяснила Набиуллина.

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ЦБ не исключает повышения ключевой ставки в декабре до 8,5% - Набиуллина

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Теги: инфляция, ключевая ставка, эльвира набиуллина



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