"Сопротивление оказать не успел": в Екатеринбурге задержан серийный угонщик иномарок

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги четырехдневного оперативно-профилактического мероприятия "Автомобиль". В его рамках был задержан серийный угонщик иномарок.

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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, основной задачей было выявление и пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся хищением автотранспорта и его легализацией. По его данным, в операции было задействовано порядка 6,5 тысяч сотрудников уголовного розыска и других подразделений гарнизона.

За четыре дня, пока шла акция, сыщики подвергли тщательным проверкам 3 тыс. 810 мест хранения автотранспорта, в том числе 1 тыс. 179 автостоянок, 910 гаражных комплексов, 920 станций технического осмотра и автомастерских, 463 автомагазина и авторынка.

"По итогам работы органы внутренних дел возбудили 23 уголовных дела по фактам хищения машин. По "горячим следам" раскрыто 20 преступлений, в том числе семь краж и 13 угонов. Не остались безнаказанными шесть криминальных эпизодов прошлых лет: обнаружено шесть машин с признаками изменения маркировочных обозначений. Найдено восемь транспортных средств, находившихся в розыске.

Задержан местный житель, гражданин Хамьянов 1995 года рождения, подозреваемый в серии краж автомобилей марок "Рендж Ровер" и "Тойота Ленд Крузер" в составе группы. Взяли его, когда он тренировался в одном из фитнес-клубов, сопротивление оказать не успел. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он содержится в СИЗО Екатеринбурга. Кроме того, уголовный розыск совместно с ГИБДД провели успешную операцию по задержанию двух молодых людей, подозреваемых в хищении каршеринговых машин", - отметил полковник Горелых.

Он заверил, что, несмотря на завершение профилактического мероприятия, свердловский гарнизон полиции продолжает работать в данном направлении.