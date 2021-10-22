22 Октября 2021
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Экономика В России Москва
Рабочий завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ прогнозирует рост ВВП меньше, чем рассчитывал Путин

Банк России опубликовал скорректированный прогноз по росту ВВП в этом году и ближайшей перспективе.

"С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0–4,5%. В 2022–2024 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0–3,0% ежегодно", - говорится в пресс-релизе регулятора, посвященном изменению ключевой ставки.

В части прогноза на этот год оценка Банка России пока выглядит самой оптимистичной (в части верхней границы). Так, например, буквально на днях Минэкономразвития скорректировало свой прогноз до 4,2%. Всемирный банк же, наоборот, сначала предсказывал 3,2%, но потом резко повысил его до 4,3%.

Дальнейший рост ВВП в размере 2-3% не устраивает российского президента Владимира Путина и правительство, которому глава государства поставил задачу по ежегодному росту экономики выше 3%. Зато это вполне совпадает с прогнозом Всемирного банка (1,8-2,8% в ближайшие годы).

В отчете ЦБ говорится, что хоть рост экономической активности в третьем квартале и продолжается, но есть тенденции к его замедлению. Свою роль продолжает играть пандемия.

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ЦБ прогнозирует рост ВВП меньше, чем рассчитывал Путин

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Теги: цб, ввп, рост экономики, прогноз, минэкономразвития, всемирный банк



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