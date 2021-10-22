22 Октября 2021
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Экономика В России Москва
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Инфляция в России по итогам года может достигнуть 7,9% - прогноз ЦБ

Банк России пересмотрел июльский прогноз по инфляции в сторону повышения. В сентябре годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе), по оценке на 18 октября составляет 7,8%. По итогам года она составит 7,4-7,9%.

Регулятор винит в значительном росте инфляции овощи. "В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Возврат к инфляции в районе 4% в ЦБ ожидают не скоро. В 2022 году регулятор ожидает снижение роста цен до 4-4,5% в год.

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Инфляция в России по итогам года может достигнуть 7,9% - прогноз ЦБ

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Теги: инфляция, прогноз, цб



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