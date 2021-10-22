22 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, доллары (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начинается суд по делу о незаконных валютных операциях на 135 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело участника преступной группы. Его обвиняют в незаконных валютных операциях.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался мужчина 1983 года рождения. Как показало расследование, еще в 2017 году один из жителей Екатеринбурга создал группу для незаконных валютных операций под видом поставки медоборудования и медицинских принадлежностей. Кроме организатора в нее входили еще четыре человека.

Роль обвиняемого заключалась в контроле за поступлением денег на счета, переговорах с руководителями банков по вопросам принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов и контроле подготовки подложных документов для валютных операций. С января 2017 по июнь 2019 года злоумышленники переводили средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.

В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денег составила свыше 135 млн рублей. Подельники предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Уголовное дело остальных соучастников уже находится на рассмотрении в суде.

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В Екатеринбурге начинается суд по делу о незаконных валютных операциях на 135 млн рублей

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Теги: валюта, операции, суд, Екатеринбург



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