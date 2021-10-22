На место главы Роспатента претендуют четыре кандидата

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев в феврале 2022 года покинет свой пост.

Ивлиев в августе был избран президентом Евразийского патентного ведомства и, как планируется, перейдет в эту организацию на постоянную работу.

В настоящее время на пост главы Роспатента рассматриваются четыре человека – экс-замминистра культуры Максим Ксензов, заместитель Ивлиева Юрий Зубов, советник председателя правления фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш и гендиректор консалтинговой компании LegalPics Мария Дорошенко, ранее руководившая Центром общественных связей Роспатента, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники из окружения Ивлиева.

Кроме того данную информацию подтвердил источник, близкий к Администрации президента.