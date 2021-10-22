По итогам выборов в Совфед пришел 21 новый сенатор

22 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Совет Федерации (2018) | Фото: nakanune.ru

По итогам выборов в Совфед пришел 21 новый сенатор

Все избранные губернаторы и законодательные собрания назначили своих представителей в Совет Федерации по итогам прошедших в сентябре выборов.

Всего в верхней палате парламента своих сенаторов сменила половина региональных парламентов: 19 из 39. Как сообщил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, после выборов Совет Федерации обновили, сделав ставку на бывших региональных чиновников. "Для региональных кадров назначение в Совет Федерации – это либо «политическое увольнение наверх», как в случае со спикерами заксобраний, либо компенсация потерянного статуса, и классический пример – бывший тамбовский губернатор Никитин", – заявил эксперт. Среди новых сенаторов есть и те, кто вырос в статусе, потеряв при этом "управленческие позиции на земле": к примеру, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ротация среди представителей губернаторов в нижней палате парламента была не такой значительной: из 14 руководителей регионов поменяли сенаторов только двое. Губернатора Липецкой области Игоря Артамонова теперь представляет заведующая клинико-диагностическим отделением регионального перинатального центра, депутат облсовета Оксана Хлякина. Сенатором от главы Тверской области Игоря Рудени стала ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.

Как правило, обновление связано с естественными причинами: сменой руководства регионов за прошедшие годы или возрастом сенаторов-предшественников, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, свердловское отделение партии "Единая Россия" одобрило кандидатуру бывшего первого замгубернатора области Александра Высокинского на пост сенатора РФ. Решение было принято на президиуме реготделения. Кандидатуру поддержал и глава региона Евгений Куйвашев. Он заявил, что сенатору предстоит участвовать в принятии федеральных законов, привлекать дополнительные ресурсы на развитие Свердловской области, участвовать и координировать работу всех депутатов, которых избрали от региона в Госдуму, при этом поддерживая взаимодействие со Средним Уралом.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

По итогам выборов в Совфед пришел 21 новый сенатор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сенаторы, Совфед



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети