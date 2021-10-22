По итогам выборов в Совфед пришел 21 новый сенатор

Все избранные губернаторы и законодательные собрания назначили своих представителей в Совет Федерации по итогам прошедших в сентябре выборов.

Всего в верхней палате парламента своих сенаторов сменила половина региональных парламентов: 19 из 39. Как сообщил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, после выборов Совет Федерации обновили, сделав ставку на бывших региональных чиновников. "Для региональных кадров назначение в Совет Федерации – это либо «политическое увольнение наверх», как в случае со спикерами заксобраний, либо компенсация потерянного статуса, и классический пример – бывший тамбовский губернатор Никитин", – заявил эксперт. Среди новых сенаторов есть и те, кто вырос в статусе, потеряв при этом "управленческие позиции на земле": к примеру, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ротация среди представителей губернаторов в нижней палате парламента была не такой значительной: из 14 руководителей регионов поменяли сенаторов только двое. Губернатора Липецкой области Игоря Артамонова теперь представляет заведующая клинико-диагностическим отделением регионального перинатального центра, депутат облсовета Оксана Хлякина. Сенатором от главы Тверской области Игоря Рудени стала ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.

Как правило, обновление связано с естественными причинами: сменой руководства регионов за прошедшие годы или возрастом сенаторов-предшественников, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, свердловское отделение партии "Единая Россия" одобрило кандидатуру бывшего первого замгубернатора области Александра Высокинского на пост сенатора РФ. Решение было принято на президиуме реготделения. Кандидатуру поддержал и глава региона Евгений Куйвашев. Он заявил, что сенатору предстоит участвовать в принятии федеральных законов, привлекать дополнительные ресурсы на развитие Свердловской области, участвовать и координировать работу всех депутатов, которых избрали от региона в Госдуму, при этом поддерживая взаимодействие со Средним Уралом.

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