"Квартал будет в минусе": бизнес посчитал, во что ему обойдется недельный локдаун

В правительстве России оценили потери экономики от двухнедельного локдауна (за исключением непродовольственной торговли) в 60 млрд руб. или 4 млрд руб. ежедневно. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассказывая о ситуации президенту Владимиру Путину, заявил, что потери выручки составят у компаний 25-30%, в отдельных отраслях и регионах больше.

Бизнесмены проводят свои расчеты.

"Логичным будет предположить, что выручка столичных предприятий в указанных сферах (общепит, развлечения, словом, все закрываемые заведения) за ноябрь упадет как минимум на четверть, а то и больше, ведь до сих пор не совсем ясно как надолго может затянуться ситуация и что будет после 7 ноября, - прокомментировал новость омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии Роста, генеральный директор центра охраны труда "НСС Консалт" Дмитрий Порочкин. - Если доступ в общественные места будет только по QR кодам, то, как показывает практика, выручка еще может сократиться на 50-70%. Исключением могут стать только те предприятия, которые имеют возможность оказывать услуги онлайн, либо имеют налаженную службу доставки. Бизнесу необходимы кредитные каникулы, субсидии на фонд оплаты труда, аренду недвижимости и главное – возможность работать".

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, учредитель федеральной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Нина Литвинова посчитала, что недополученная выручка в ее отрасли в столице за семь дней составит 5,6-8 трлн руб. "Для нашей индустрии - это в 100% случае, минусовой результат в ноябре. Значит государству надо компенсировать те затраты, которые остаются на предпринимателе: полностью оплачивать зарплату и зарплатные налоги, включая НДФЛ, коммуналку и аренду, а не только МРОТ. И тем самым показать предпринимателям, что платить официальные зарплаты выгодно, что государство может брать на себя риски и поддерживать бизнес. Уж точно время для этого пришло", - говорит Литвинова.

Напомним, все тот же Белоусов анонсировал выплату грантов предпринимателям, бизнес которых пострадает от локдауна. Они составят один МРОТ в расчете на одного сотрудника. По расчетам правительства, это компенсирует бизнесу половину потерь выручки.

"Выручка предприятий сферы услуг сократится на 2-3% в годовом исчислении. При кажущейся небольшой, эта цифра, в пересчёте на чистую прибыль, для многих будет означать отрицательный результат работы квартала, - считает председатель правления ПАО "Совфрахт" Дмитрий Пурим. - Предприятиям должны быть компенсированы расходы на зарплату и аренду, ЖКХ в виде выдачи грантов на развитие бизнеса. Этого можно было бы избежать, если бы о локдауне было заявлено заранее. Тогда предприятия могли бы согласовать с сотрудниками отпуска, снизить расходы на содержание, закупки продуктов, мат. средств ежедневного потребления и т. п. Что касается предприятий, которым "посчастливилось" быть зарегистрированным в Москве, но ведущие деятельность вне столицы, им придётся ещё хуже. Некоторые, я знаю, уже собираются игнорировать локдаун и обеспечивать минимальное присутствие в офисах, чтобы не остановить производственные процессы. Если за это последуют какие-то санкции, то не исключено, что компании сменят регистрацию с Москвы на регион с более предсказуемой политикой властей. Повторюсь - такие вещи, даже вероятность введения локдауна, с бизнесом необходимо проговаривать. Ведь проблема не локдаун, а принятие непредсказуемого решения. Властям необходимо более тщательно и профессионально проводить разъяснительную работу среди москвичей, и московских компаний. Предсказуемость в принятии даже не желательных и не популярных мер может уменьшить потери от их последствий как минимум вдвое".