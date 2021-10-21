21 Октября 2021
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Спорт
Ангелина Мельникова на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Матч ТВ

Гимнастка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в индивидуальном многоборье на соревнованиях в японском Китакюсю.

Результат Мельниковой по итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях — 56,632 балла. Второе и третье место у представительниц США Лиэнн Вонг (56,340) и Кайлы ди Челло (54,566). В шаге от пьедестала осталась ещё одна представительница России Владислава Уразова (53,598).

В последний раз российская гимнастка выигрывала золотую награду чемпионата мира в женском многоборье в 2010 году. Тогда это удалось сделать Алие Мустафиной, отмечает Р-Спорт.

Напомним, что 21-летняя Мельникова на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, а также дважды стала бронзовым призёром — в личном многоборье и вольных упражнениях.

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Гимнастка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира

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Теги: Ангелина Мельникова, спортивная гимнастика, чемпионат мира, личное многоборье



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