Гимнастка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в индивидуальном многоборье на соревнованиях в японском Китакюсю.

Результат Мельниковой по итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях — 56,632 балла. Второе и третье место у представительниц США Лиэнн Вонг (56,340) и Кайлы ди Челло (54,566). В шаге от пьедестала осталась ещё одна представительница России Владислава Уразова (53,598).

В последний раз российская гимнастка выигрывала золотую награду чемпионата мира в женском многоборье в 2010 году. Тогда это удалось сделать Алие Мустафиной, отмечает Р-Спорт.

Напомним, что 21-летняя Мельникова на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, а также дважды стала бронзовым призёром — в личном многоборье и вольных упражнениях.