Путин пока не будет проводить очные встречи - Кремль

Президент России Владимир Путин пока не будет проводить очных мероприятий – в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Пока встречи будут только по видеосвязи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Не уточняется, будет ли Путин очно присутствовать на сегодняшнем заседании "Валдайского клуба". Ранее анонсировалось, что президент лично поприсутствует на форуме и выступит с объемным докладом.

14 сентября президент объявил, что в его окружении несколько человек заразились коронавирусом, вовремя не поставив прививки. Сам он не заболел, но решил на всякий случай уйти на самоизоляцию.

В начале октябре Путину исполнилось 69 лет. Он находится в группе риска по коронавирусу. По словам Пескова, глава государства пока не ревакцинировался.