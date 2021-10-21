21 Октября 2021
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Устойчивый вакционационный иммунитет имеют менее 3,4 млн москвичей - мэрия

Менее 3,4 млн москвичей обладают устойчивым вакцинационным иммунитетом, сообщила заммэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она прокомментировала ситуацию с пандемией в городе, на фоне которой вводится локдаун.

По словам Раковой, заболеваемость сейчас выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в 4 раза, а число госпитализаций — в 3. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше.

"Число людей с устойчивым вакцинационным иммунитетом — меньше 3,4 млн человек. По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 млн, а менее 3,4 млн человек", объяснила заммэра.

В полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость другими ОРВИ.

Локдаун в мэрии Москвы считают действенным инструментом снижения заболеваемости. В пример приводят новогодние праздники. "В первую же неделю января падение заболеваемости составило 31% и было отмечено дальнейшим устойчивым снижением. Даже после майских праздников в этом году временное разобщение привело к замедлению темпов роста заболеваемости", - говорит Ракова.

"Для эпидканикул специально выбран период, который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. Например, на неделе с 1 ноября ожидалось только три рабочих дня, и многие запланировали отпуск на это время. Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода", - добавляет чиновница.

Ракова посоветовала провести "нерабочие дни" дома или отправиться на дачу узким кругом.

"Я понимаю, что любые ограничения не могут вызывать радости, но, к сожалению, обостренная ситуация не оставляет нам иного выбора. Ни одно из решений за эти полтора года не было простым, но все шаги предпринимаются в интересах москвичей, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни, насколько это возможно в условиях пандемии", - заключила Ракова.

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Устойчивый вакционационный иммунитет имеют менее 3,4 млн москвичей - мэрия

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Теги: иммунитет, вакцинация, анастасия ракова, локдаун



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