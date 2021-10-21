Использование QR-кодов на мероприятиях в Москве станет обязательным

В Москве указом мэра вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Кроме того, Сергей Собянин сообщил о том, как будут жить жители столицы и гости города по окончании нерабочих дней.

В частности, для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

При этом блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию.

Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

С 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

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