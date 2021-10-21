В Челябинске активистки подали заявление в прокуратуру против введения QR-кодов

В Челябинске в прокуратуру подали заявление с требованием отменить введенные в регионе QR-коды для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, передает корреспондент

По словам женщин, представившихся "Советом родителей", они подали более 400 подписей против введения QR-кодов.

"QR-кодов не должно быть, потому что присвоение QR-кода — это присвоение человеку товарного знака. Человека рассматривают не как личность, а как товар", - считают они.

По мнению заявителей, введение такой меры только ухудшит ситуацию, потому что вакцинированные граждане болеют коронавирусом, как и не вакцинированные.

"Я против, потому что все люди имеют равные права, все мы одинаково платим налоги, но почему-то сейчас одни будут иметь доступ в места большого скопления людей, а другие не будут. Я считаю, что это разделение людей по непонятному статусу", - отметила один из заявителей.

Напомним, в Челябинской области с 18 октября использование QR-кодов стало обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным количеством присутствующих более 100 человек.