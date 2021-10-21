21 Октября 2021
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Общество В России
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Минпросвещения планирует ввести школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября

В российских школах с 30 октября по 7 ноября будут объявлены каникулы, сообщается в телеграм-канале Минпросвещения.

Отмечается, что на эти дни у многих школ и так выпадали каникулы после первой четверти. Но есть регионы, где учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул. По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке.

В регионах и городах, где школы распустили на каникулы раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует каникулы продлить до 7 ноября.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. "Локдаун" вводится в связи с тяжелой эпидемической ситуацией по коронавирусу.

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Минпросвещения планирует ввести школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября

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Теги: школы, каникулы



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