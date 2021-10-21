Руководство челябинского колледжа наказали за антисанитарные условия в столовой

Директору Челябинского колледжа "Рост" внесли прокурорское представление за антисанитарные условия в столовой.

В ходе проверки было установлено, что в образовательной организации контроль за соблюдением санитарных норм и правил при организации питания надлежащим образом не осуществлялся.

Было плохо промыто технологическое оборудование с остатками технологического сырья. Цех находился в неудовлетворительном санитарном состоянии, в углах стен была паутина. Допускалось использование столовой посуды и кухонного инвентаря с механическими повреждениями и сколами.

Ка сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении заведующей производства возбуждено административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. От директора колледжа потребовали устранить нарушения.