Росэнергоатом: Парение на энергоблоке Ростовской АЭС произошло из-за дефекта шва

Персонал Ростовской АЭС на втором энергоблоке зафиксировал парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, сообщается в телеграмм-канале Росэнергоатома.

Дефект был обнаружен на трубопроводе диаметром 18 миллиметров ночью 21 октября.

Отмечается, что система является частью "чистого контура", по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода.

Напомним, на Ростовской АЭС остановлен второй энергоблок. Остановка прошла в регламентном порядке из-за утечки пара в помещение.

В экстренных службах сообщили, что радиационный фон на территории станции в норме, продолжают работу три оставшиеся энергоблока.