21 Октября 2021
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Ветврач челябинской ветеринарной станции получил срок в колонии за взятки от предпринимателей

Ветеринарный врач ОГБУ "Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" приговорили к 2 годам в колонии строгого режима за получение взяток от предпринимателей, реализующих мясную продукцию, и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый получил более 600 тыс. руб. от представителей организаций за оформление ветеринарных сопроводительных документов без проведения ветеринарно-санитарной оценки реализуемого товара.

Обвиняемый вину признал и заключил досудебное соглашение.

По решению суда ему также запрещено занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций, в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 года.

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Ветврач челябинской ветеринарной станции получил срок в колонии за взятки от предпринимателей

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Теги: ветеринарный врач, суд, взятка,



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