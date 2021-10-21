На Ростовской АЭС остановили второй энергоблок из-за утечки пара

На Ростовской АЭС остановлен второй энергоблок. Остановка прошла в регламентном порядке из-за утечки пара в помещение. Угрозы безопасности нет, передает РИА Новости со ссылкой на источник в "Росатоме".

В экстренных службах сообщили, что радиационный фон на территории станции в норме, продолжают работу три оставшиеся энергоблока.

Ростовская АЭС находится в 16 км от Вологодонска и в 250 км от Ростова-на-Дону. Имеет четыре блока, запущенные с 2001 по 2018 гг. (хотя строительство АЭС началось еще в 1979 г.). Суммарная установленная мощность 4030 МВт. Является одним из крупнейших предприятий энергетики на Юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области. От Ростовской АЭС электроэнергия по шести ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 – в Волгодонск.

Ростовская АЭС относится к серии унифицированных проектов АЭС с ВВЭР-1000.