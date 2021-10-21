На Ростовской АЭС остановили второй энергоблок из-за утечки пара

21 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Южный ФО
Ростовская АЭС (2021) | Фото: пресс-служба Росатома

На Ростовской АЭС остановили второй энергоблок из-за утечки пара

На Ростовской АЭС остановлен второй энергоблок. Остановка прошла в регламентном порядке из-за утечки пара в помещение. Угрозы безопасности нет, передает РИА Новости со ссылкой на источник в "Росатоме".

В экстренных службах сообщили, что радиационный фон на территории станции в норме, продолжают работу три оставшиеся энергоблока.

Ростовская АЭС находится в 16 км от Вологодонска и в 250 км от Ростова-на-Дону. Имеет четыре блока, запущенные с 2001 по 2018 гг. (хотя строительство АЭС началось еще в 1979 г.). Суммарная установленная мощность 4030 МВт. Является одним из крупнейших предприятий энергетики на Юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области. От Ростовской АЭС электроэнергия по шести ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 – в Волгодонск.

Ростовская АЭС относится к серии унифицированных проектов АЭС с ВВЭР-1000.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ростовской АЭС остановили второй энергоблок из-за утечки пара

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ростовская аэс, остановка энергоблока, утечка, радиационный фон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети