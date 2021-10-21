На Ямале глава департамента внутренней политики назначен исполняющим обязанности замгубернатора

На Ямале руководитель департамента внутренней политики Сергей Климентьев назначен исполняющим обязанности замгубернатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

С поста директора департамента Климентьев не уходит. Также он будет курировать департамент по делам коренных малочисленных народов Севера.

Сергей Климентьев родился 15 мая 1971 года в городе Коломна Московской области. В органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа начал работать с 1998 года, пройдя путь от ведущего специалиста до директора департамента.

В 2002 году возглавил комитет по местному самоуправлению администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2007 году - департамент муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2011 года руководит департаментом внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа.