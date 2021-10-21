21 Октября 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Сергей Климентьев (2021) | Фото: t.me/YANAO_official

На Ямале глава департамента внутренней политики назначен исполняющим обязанности замгубернатора

На Ямале руководитель департамента внутренней политики Сергей Климентьев назначен исполняющим обязанности замгубернатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

С поста директора департамента Климентьев не уходит. Также он будет курировать департамент по делам коренных малочисленных народов Севера.

Сергей Климентьев родился 15 мая 1971 года в городе Коломна Московской области. В органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа начал работать с 1998 года, пройдя путь от ведущего специалиста до директора департамента.

Сергей Климентьев(2021)|Фото: t.me/YANAO_official

В 2002 году возглавил комитет по местному самоуправлению администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2007 году - департамент муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2011 года руководит департаментом внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

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На Ямале глава департамента внутренней политики назначен исполняющим обязанности замгубернатора

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Теги: исполняющий обязанности губернатора, департамент внутренней политики, Сергей Климентьев



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